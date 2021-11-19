НБУ назвав середню суму чека українця — 230 грн у магазині та 400 грн в інтернеті

У Національному банку назвали середню вартість чека українця. У магазинах в середньому купують на 230 грн, а в інтернеті — на 400 грн.

Про це пише пресслужба НБУ.

У відомстві зазначили, що українці продовжують масово переходити з готівки на безготівкові операції з використанням карток. Порівняно з попереднім роком кількість таких операцій зросла на 31,2%, а сума витрачених коштів — на 29,3%.

«У мережі Інтернет для оплати товарів і послуг цьогоріч здійснювалася приблизно чверть від кількості та суми всіх безготівкових операцій із платіжною карткою (25,6% та 23,6% відповідно). Це майже 520,4 млрд гривень за січень — вересень 2021 року», — йдеться у повідомленні.

У середньому українець під час одного походу в магазин витрачає 232 грн, а під час купівлі в інтернеті — 400 грн. Найбільша ж середня сума під час переказів з однієї картки на іншу — 1 490 грн.

Загалом в Україні з початку 2021 року використовується близько 17 мільйонів банківських карток, а їхня загальна кількість зросла аж до 78 мільйонів.