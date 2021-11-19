НБУ назвал среднюю сумму чека украинца — 230 грн в магазине и 400 грн в интернете

В Национальном банке назвали среднюю стоимость чека украинца. В магазинах в среднем покупают на 230 грн, а в интернете — на 400 грн.

Об этом пишет пресс-служба НБУ.

В ведомстве отметили, что украинцы продолжают массово переходить с наличных денег на безналичные операции с использованием карт. По сравнению с предыдущим годом количество таких операций выросло на 31,2%, а сумма израсходованных средств — на 29,3%.

«В сети Интернет для оплаты товаров и услуг в этом году производилась примерно четверть от количества и суммы всех безналичных операций с платежной картой (25,6% и 23,6% соответственно). Это почти 520,4 млрд гривен за январь — сентябрь 2021 года», — говорится в сообщении.

В среднем украинец во время одного похода в магазин тратит 232 грн, а при покупке в интернете — 400 грн. Самая же крупная средняя сумма при переводе с одной карты на другую — 1 490 грн.

Всего в Украине с начала 2021 года используется около 17 миллионов банковских карт, а их общее количество выросло до 78 миллионов.