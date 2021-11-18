У Пакистані запровадили хімічну кастрацію для ґвалтівників-рецидивістів

Парламент Пакистану ухвалив закон, який передбачає хімічну кастрацію як можливе покарання для серійних ґвалтівників та прискорений судовий розгляд процесів над підозрюваними у сексуальних злочинах (для цього мають створити окремі суди).

Про це повідомляє CNN.

Визнані винними у груповому зґвалтуванні будуть засуджені до страти або довічного увʼязнення. Закон одразу набув чинності.

За даними некомерційної організації War Against Rape, менш як 3% ґвалтівників засуджуються судами в Пакистані. Хімічна кастрація, що здійснюється за допомогою ліків, практикується у Польщі, Південній Кореї, Чехії та деяких штатах США.