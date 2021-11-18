В Пакистане ввели химическую кастрацию для насильников-рецидивистов

Парламент Пакистана принял закон, который предусматривает химическую кастрацию как возможное наказание для серийных насильников и ускоренное судебное разбирательство процессов над подозреваемыми в сексуальных преступлениях (для этого должны создать отдельные суды).
Об этом сообщает CNN.
Признанные виновными в групповом изнасиловании будут приговорены к смертной казни или пожизненному заключению. Закон сразу вступил в силу.
По данным некоммерческой организации War Against Rape, менее 3% насильников осуждаются судами в Пакистане. Химическая кастрация, которую осуществляют с помощью лекарств, практикуется в Польше, Южной Корее, Чехии и некоторых штатах США.
Премьер-министр Имран Хан заявил в прошлом году, что хочет ввести наказание на фоне национального протеста по поводу увеличения числа правонарушений и конкретного случая, когда женщина ехала по шоссе, ее вытащили из машины и изнасиловали двое мужчин под дулом пистолета.
Международная правозащитная организация Amnesty International призвала расследовать причины сексуальных посягательств вместо того, чтобы прибегать к более суровым наказаниям.
«Вместо того чтобы отвлекать внимание, власти должны сосредоточить внимание на важной работе по реформированию, которая направлена на устранение причин сексуального насилия», — заявила Amnesty.
Напомним, что в январе в самой густонаселенной провинции Пакистана Пенджабе объявили незаконными тесты на девственность у тех, кто пережил сексуальное насилие.
- В предыдущих исследованиях ученые нашли связь между сексуальными травмами и повышенным уровнем триглицеридов и кровяного давления в зрелом возрасте, а также заболеванием сонных артерий — все это ключевые факторы сердечных болезней.
- В исследовании 2018 говорится, что женщины, которые пережили сексуальное насилие, имеют в три раза выше риск заболеть депрессией и вдвое выше риск повышенной тревожности, чем женщины без истории сексуального насилия.