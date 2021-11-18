В Пакистане ввели химическую кастрацию для насильников-рецидивистов

Парламент Пакистана принял закон, который предусматривает химическую кастрацию как возможное наказание для серийных насильников и ускоренное судебное разбирательство процессов над подозреваемыми в сексуальных преступлениях (для этого должны создать отдельные суды).

Об этом сообщает CNN.

Признанные виновными в групповом изнасиловании будут приговорены к смертной казни или пожизненному заключению. Закон сразу вступил в силу.

По данным некоммерческой организации War Against Rape, менее 3% насильников осуждаются судами в Пакистане. Химическая кастрация, которую осуществляют с помощью лекарств, практикуется в Польше, Южной Корее, Чехии и некоторых штатах США.