Spotify відображатиме тексти пісень під час їхнього прослуховування

Музичний сервіс Spotify запровадив для своїх користувачів функцію The Lyrics — показ текстів пісень під час їхнього прослуховування.

Тексти доступні для більшої частини колекції пісень, представлених в Spotify, пише пресслужба.

Нова функція доступна власникам безкоштовних та Premium-акаунтів Spotify. Її можна увімкнути у мобільному додатку (iOS та Android), у додатку для компʼютерів (Mac OS та Windows), на телевізорах з Android TV (наприклад, Samsung та LG) та на деяких консолях (PlayStation 4 та 5, Xbox One).