Spotify начал отображать тексты песен во время их прослушивания

Музыкальный сервис Spotify ввел для своих пользователей функцию The Lyrics – показ текстов песен во время их прослушивания.
Тексты доступны для большей части коллекции песен, представленных в Spotify, пишет пресс служба.
Новая функция доступна владельцам бесплатных и Premium-аккаунтов Spotify. Ее можно включить в мобильном приложении (iOS и Android), в приложении для компьютеров (Mac OS и Windows), на телевизорах с Android TV (например, Samsung и LG) и некоторых консолях (PlayStation 4 и 5, Xbox One).
- Стриминговый аудиосервис Spotify договорился о покупке платформы для аудиокниг Findaway. Это позволит Spotify запустить в своем приложении раздел с книгами.
- Вероятно Spotify будет заключать и другие сделки, чтобы полноценно выйти на рынок аудиокниг. В мае 2021 года Spotify заключила партнерство со шведским сервисом Storytel, пользователи которого в некоторых странах смогли слушать книги на стриминговом сервисе.
- В июне Spotify представила свой аналог соцсети Clubhouse для голосового общения — платформу Greenroom.