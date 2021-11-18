National Geographic опублікував «найкращі напрямки» для подорожей у 2022 році

Редакційні групи журналу Національного географічного товариства США National Geographic у всьому світі обрали 25 напрямків , які обовʼязково потрібно відвідати. Вони розділені на пʼять категорій: природа, пригоди, культура, сталий розвиток і сімʼя — з акцентом на національні парки, дику природу, заходи на свіжому повітрі та екологічні подорожі.

Атланта (Джорджія, США) — особливий «соус» Атланти містить три складові: цивільна, корпоративна та культурна. Місто є колискою руху за громадянські права, домом Coca-Cola, а його хіп-хоп сцена формує світову культуру.

Острів Хоккайдо (Японія) — тут можна дізнатися про айнів, корінний народ північного регіону архіпелагу.

СТАЛИЙ РОЗВИТОК

Рурська долина (Німеччина) — регіон перепрофільовує колишні шлакові відвали (кургани гірських відходів) та постапокаліптичні промислові обʼєкти в парки та культурні простори просто неба.

Національний парк Ясуні (Еквадор) — вважається одним з найбільш біорізноманітних місць на Землі.

Лодзь (Польща) — майже третина міста — це зелені зони.

Район ущелини річки Колумбія (Орегон/Вашингтон) — найбільший національний мальовничий район США.

Національний парк Чиманімані (Мозамбік) — там місцеві досі піднімаються на вершини, щоб викликати дощ, а парк є домом для найвищої вершини Мозамбіку — гори Бінга.

ПРИРОДА

Намібія — у країні є кілька великих національних парків, де є можливість покататись на сафарі та побачити левів, леопардів і гієн, а річки рясніють крокодилами та бегемотами.

Міннесота (США) — його називають «Штатом Північної зірки» через чисте небо.

Озеро Байкал (Росія) — волонтери створили пішохідний маршрут навколо озера. Похід стежкою — це спосіб побачити деякі з 1 200 видів рослин і тварин озера Байкал, які більше ніде на Землі не зустрічаються, наприклад, нерпу — єдиного у світі винятково прісноводного тюленя.

Белізький лісовий заповідник майя — обʼєднаний заповідник, який захищає і поєднує основні місця проживання диких тварин, що перебувають під загрозою зникнення. Серед них — тапіри, чорні мавпи-ревуни та понад 400 видів птахів.

Штат Вікторія (Австралія) — у регіоні Отвейс є дітище ландшафтного дизайнера Брайана Мессі, який разом з ботаніками, ученими, зоологами та фахівцями з навколишнього середовища побудував звивисту деревʼяну стежку, що вʼється та органічно вписується в ландшафт. Відвідувачі можуть вирушити на 75-хвилинну екскурсію лісовою ділянкою, прогулятися чагарниками евкаліптових дерев і помилуватися коалами, валлабі та бандикутами.

ПРИГОДИ

Велосипедний маршрут річкою Сена (Франція) — La Seine à Vélo. На 15 етапах маршруту велосипедисти проїжджають через Нормандський заповідник птахів Гранд-Ное, можуть відвідати руїни абатства Жюмʼєж (654 рік) і сади Château de Bizy.

Коста-Ріка — перехід з моря до моря (від Карибського моря до Тихого океану). Пішохідний маршрут з 16 етапів перважно проходить дорогами загального користування через віддалені села та міста.

Нью-Брансуїк (Канада) — місце для рафтингу, де водоспад — це зупинка на тисячолітньому маршруті міграції корінних народів, що перетворився на найдовшу пішохідну стежку у прибережних районах Канади.

Палау — одна з найбагатших морських екосистем на планеті. Коли сюди приїжджають туристи, у їхній паспорт ставлять штамп з обіцянкою, що «єдині сліди, які я залишу, — це ті, що змиються». Це екологічне зобовʼязання запровадили місцеві діти, аби захистити архіпелаг та його культуру від негативного впливу туризму.

Басейн Арапахо (Колорадо) — щоб помилуватися незрівнянним видом на басейн, потрібно піднятися на найвищу в Північній Америці вулицю Віа Феррата. «Залізний шлях» басейну Арапахо складається з металевих сходів і тросів.

СІМʼЯ

Круїз Дунаєм — річка проходить через 10 європейських країн (Німеччина, Австрія, Словаччина, Угорщина, Хорватія, Сербія, Румунія, Болгарія, Молдова й Україна).

Лікія (Туреччина) — це історичний регіон, де досі зберіглась культура юрюків.

Гранада (Іспанія) — там є архітектурний та парковий ансамбль і музей Альгамбра («червоний форт»), що вважається перлиною мавританської архітектури в Європі.

Бонейр — острів у Карибському морі, там є давній морський заповідник.

Східний берег (штат Меріленд, США) — тут народилась Гаррієт Табмен, яка у ХІХ столітті боролася за скасування рабства і була політичною активісткою. Свого часу вона втекла з рабства, а потім брала участь у порятунку сотень поневолених людей. Про це є навіть книга «Підпільна залізниця».