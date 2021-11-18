Зеленський увів у дію санкції РНБО проти 28 працівників спецслужб РФ

Санкції передбачають блокування активів, обмеження торговельних операцій, обмеження, часткове або повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України, неможливість виведення капіталів за межі України, зупинення виконання економічних та фінансових зобовʼязань, анулювання чи припинення ліцензій та інших дозволів, заборону на участь у приватизації та оренді держмайна.

Відповідний документ №584/2021 розміщений на сайті глави держави та набуває чинності з дня його опублікування.

Президент України Володимир Зеленський увів в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України про запровадження санкцій проти 28 співробітників розвідувальних та спеціальних служб Російської Федерації.

Крім того, до списку обмежень внесли заборону на:

входження іноземних невійськових та військових кораблів в українські води;

видачу дозволів НБУ на здійснення інвестицій та ввезення в Україну або вивезення з неї валютних цінностей;

видачу готівки за платіжними картками;

передання технологій та прав на обʼєкти інтелектуальної власності й позбавлення всіх державних нагород України.

Рішення про застосування санкцій проти співробітників розвідки та спецслужб РФ РНБО ухвалила на засіданні 20 серпня за поданням Служби безпеки України.

Підсанкційні особи, поряд із проросійськими пропагандистами та зареєстрованими на окупованих територіях ЗМІ, проти яких також було застосовано санкції, причетні до сприяння окупаційній владі в Криму та на Донбасі, а також насаджують російські наративи на окупованих територіях.