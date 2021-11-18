Зеленский ввел в действие санкции СНБО против 28 работников спецслужб РФ

Санкции предусматривают блокирование активов, ограничение торговых операций, ограничение, частичное или полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины, предотвращение выведения капиталов за пределы Украины, остановку выполнения экономических и финансовых обязательств, аннулирование или прекращение лицензий и других разрешений, запрет на участие в приватизации и аренде госимущества.

Соответствующий документ № 584/2021 размещен на сайте главы государства и вступает в силу со дня его опубликования.

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о введении санкций против 28 сотрудников разведывательных и специальных служб Российской Федерации.

Кроме того, в список ограничений внесли запрет на:

вхождение иностранных невоенных и военных кораблей в украинские воды;

выдачу разрешений НБУ на осуществление инвестиций и ввоз в Украину или вывоз из нее валютных ценностей;

выдачу наличных денег по платежным карточкам;

передачу технологий и прав на объекты интеллектуальной собственности и лишение всех государственных наград Украины.

Решение о применении санкций против сотрудников разведки и спецслужб РФ СНБО принял на заседании 20 августа по представлению Службы безопасности Украины.

Подсанкционные лица, наряду с пророссийскими пропагандистами и зарегистрированными на оккупированных территориях СМИ, против которых также были применены санкции, причастны к содействию оккупационной власти в Крыму и на Донбассе, а также насаждают российские нарративы на оккупированных территориях.