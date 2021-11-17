Комітет ООН схвалив проєкт оновленої резолюції про порушення прав людини в окупованому Криму

Третій комітет 76-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН ухвалив проєкт оновленої резолюції про ситуацію з правами людини в тимчасово окупованому Криму та місті Севастополі.

Про це йдеться на сайті МЗС України.

Відповідну резолюцію підтримали 64 країни, ще 20 були проти, а 94 — утрималися.

Серед країн, які проголосували проти, крім Російської Федерації, Вірменія, Білорусь, Камбоджа, Куба, Північна Корея, Індія, Казахстан, Сербія, Судан, Сирія, Киргизстан, Філіппіни, Сербія, Венесуела, Зімбабве.

У документі наголошується, що силове захоплення Криму незаконне і є порушенням міжнародного права.