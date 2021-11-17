Комитет ООН одобрил проект обновленной резолюции о нарушении прав человека в оккупированном Крыму

Третий комитет 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН принял проект обновленной резолюции о ситуации с правами человека во временно оккупированном Крыму и Севастополе.

Об этом идет речь на сайте МИД Украины.

Соответствующую резолюцию поддержали 64 страны, еще 20 были против, а 94 — воздержались.

Среди проголосовавших против, кроме Российской Федерации, есть Армения, Беларусь, Камбоджа, Куба, Северная Корея, Индия, Казахстан, Сербия, Судан, Сирия, Кыргызстан, Филиппины, Сербия, Венесуэла, Зимбабве.

В документе отмечается, что силовой захват Крыма незаконен и является нарушением международного права.