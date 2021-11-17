Комитет ООН одобрил проект обновленной резолюции о нарушении прав человека в оккупированном Крыму

Третий комитет 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН принял проект обновленной резолюции о ситуации с правами человека во временно оккупированном Крыму и Севастополе.
Об этом идет речь на сайте МИД Украины.
Соответствующую резолюцию поддержали 64 страны, еще 20 были против, а 94 — воздержались.
Среди проголосовавших против, кроме Российской Федерации, есть Армения, Беларусь, Камбоджа, Куба, Северная Корея, Индия, Казахстан, Сербия, Судан, Сирия, Кыргызстан, Филиппины, Сербия, Венесуэла, Зимбабве.
В документе отмечается, что силовой захват Крыма незаконен и является нарушением международного права.
Ключевыми новшествами стали:
- определение в названии резолюции статуса Крыма как временно оккупированного полуострова;
- поддержка сотрудничества в «Крымской платформе»;
- упор на ответственность России за соблюдение прав крымских татар как коренного народа Крыма;
- требование отменить приговоры, вынесенные заочно в отношении лидеров крымскотатарского народа и крымских татар.
Документ призывает Россию прекратить безосновательные задержания и аресты жителей Крыма и требует освободить незаконно удерживаемых украинцев.
Проект резолюции отмечает исключительную ответственность России как государства-оккупанта в обеспечении жителей Крыма питьевой и пресной водой.
Резолюция станет официальным документом ООН после финального голосования на Генеральной Ассамблее ООН в декабре.
- 16 марта 2014 года на территории украинского Крыма состоялся непризнанный международным сообществом так называемый «референдум о статусе полуострова».
- Президент России Владимир Путин 18 марта 2014 года единолично объявил о «включении Крыма в состав РФ». Таким образом Россия аннексировала украинскую территорию.
- Украина, Европейский Союз, Соединенные Штаты и ни одна из цивилизованных стран не признали результаты голосования на так называемом «референдуме» и ввели санкции против России.