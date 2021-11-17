Apple вперше дозволить своїм клієнтам самостійно ремонтувати техніку

Компанія Apple вперше дозволить своїм клієнтам самостійно ремонтувати свої пристрої. Apple анонсувала на своєму сайті запуск програми Self Service Repair, яка дасть доступ людям до оригінальних комплектуючих та інструментів Apple.

Self Service Repair стартує в США на початку 2022-го і протягом року впроваджуватиметься в інших країнах.

Клієнти зможуть купити в офіційному онлайн-магазині понад 200 запчастин та інструментів для ремонту, а також отримають від Apple докладні інструкції з ремонту пристроїв у домашніх умовах. Компанія опублікує інструкції на сайті.