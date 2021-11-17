Apple впервые разрешит своим клиентам самостоятельно ремонтировать технику

Компания Apple впервые разрешит своим клиентам самостоятельно ремонтировать свои устройства. Apple анонсировала на своем сайте запуск программы Self Service Repair, которая даст доступ людям к оригинальным комплектующим и инструментам Apple.

Self Service Repair стартует в США в начале 2022-го и в течении года будет внедряться в других странах.

Клиенты смогут купить в официальном онлайн-магазине более 200 запчастей и инструментов для ремонта, а также получат от Apple подробные инструкции по починке устройств в домашних условиях. Компания опубликует инструкции на сайте.