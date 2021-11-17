Вибух авто у Ліверпулі: терорист готував атаку близько 7 місяців і страждав від психічного розладу

Невдалий терористичний акт у Ліверпулі готувався близько 7 місяців. Поліція розповіла деталі підготовки вибуху та деякі дані про самого терориста.
Про це повідомляє AFP.
За даними контртерористичної поліції, теракт готував вже загиблий уродженець Іраку 32-річний Емад аль-Суалмін. Він орендував нерухомість у Ліверпулі у квітні 2021 року і з того часу купував елементи для саморобної бомби.
Поліція зʼясувала, що аль-Суалмін страждав на психічні розлади, що підтвердив один із його родичів. На цьому ґрунті у аль-Суалміна у 2017 році був арешт за зберігання ножа, після чого йому довелося пройти курс у психіатричній лікарні. Також відомо, що чоловік раніше прийняв християнство.
Приналежність аль-Суалміна до якогось ісламського угруповання поліція не встановила — мабуть, він діяв сам. Попри це, 15 листопада, у Великій Британії підвищили рівень терористичної загрози, а поліція затримала чотирьох людей, які, можливо, можуть бути повʼязані із вибухом аль-Суалміна.
- 14 листопада в Ліверпулі біля лікарні для жінок вибухнув автомобіль таксі. Водій побачив у пасажира на задньому сидінні пристрій, схожий на вибуховий, і вибіг із авто, закривши в ньому пасажира (Емада аль-Суалміна). Таксист зазнав незначних травм, а пасажир загинув на місці. Схоже, таксист запобіг великому теракту.