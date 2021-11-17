Взрыв авто в Ливерпуле: террорист готовил атаку около 7 месяцев и страдал от психического расстройства

Неудачный террористический акт в Ливерпуле готовился около 7 месяцев. Полиция рассказала детали подготовки взрыва и некоторые сведения о самом террористе.

Об этом сообщает AFP.

По данным контртеррористической полиции, теракт готовил уже погибший уроженец Ирака 32-летний Эмад аль-Суалмин. Он арендовал недвижимость в Ливерпуле в апреле 2021 года и с того времени закупал элементы для самодельной бомбы.

Полиция выяснила, что аль-Суалмин страдал психическим расстройством, что подтвердил один из его родственников. На этой почве у аль-Суалмина в 2017 году был арест за хранение ножа, после чего ему пришлось пройти курс в психиатрической больнице. Также известно, что мужчина ранее принял христианство.

Принадлежность аль-Суалмина к какой либо исламской группировке полиция не установила — вероятно, он действовал в одиночку. Несмотря на это, 15 ноября, в Великобритании повысили уровень террористической угрозы, а полиция задержала четверых людей, которые возможно могут быть связаны с взрывом аль-Суалмина.