Reuters: Через рішення німецького регулятора запуск «Північного потоку — 2» відкладуть до весни 2022 року

У зв’язку з рішенням німецького регулятора призупинити сертифікацію російського газопроводу «Північний потік – 2», його запуск відкладається щонайменше до весни 2022 року. «Газпром» за цей час має створити в Німеччині дочірню компанію.

Про це пише Reuters із посиланням на власні джерела.

«Я очікую, що запуск «Північного потоку 2— » може бути відтермінований до березня 2022 року», — сказало джерело Reuters у німецькому уряді.

Воно зазначило, що «Газпрому» потрібен час, щоб створити нову компанію відповідно до німецького законодавства. Ця компанія має продемонструвати, що має фінансування і є достатньо незалежною від російського «Газпрому».