Reuters: Через рішення німецького регулятора запуск «Північного потоку — 2» відкладуть до весни 2022 року

У зв’язку з рішенням німецького регулятора призупинити сертифікацію російського газопроводу «Північний потік – 2», його запуск відкладається щонайменше до весни 2022 року. «Газпром» за цей час має створити в Німеччині дочірню компанію.
Про це пише Reuters із посиланням на власні джерела.
«Я очікую, що запуск «Північного потоку 2— » може бути відтермінований до березня 2022 року», — сказало джерело Reuters у німецькому уряді.
Воно зазначило, що «Газпрому» потрібен час, щоб створити нову компанію відповідно до німецького законодавства. Ця компанія має продемонструвати, що має фінансування і є достатньо незалежною від російського «Газпрому».
- 16 листопада Федеральне агентство мереж Німеччини призупинило сертифікацію газопроводу. Регулятор зазначив, що сертифікація оператора «Північного потоку — 2» можлива тільки в тому випадку, якщо оператор створений в організаційно-правовій формі, яка відповідає законодавству Німеччини. Там додали, що оператор газопроводу компанія Nord Stream 2 AG вирішила не змінювати форму, а створити для німецької частини газопроводу дочірню компанію відповідно до законодавства Німеччини.
- 10 вересня 2021 року будівництво трубопроводу «Північний потік — 2» повністю завершили. Газопровід передбачає прокладення по дну Балтійського моря двох ниток газопроводу протяжністю понад 1,2 тисячі кілометрів, кожна загальною потужністю 55 мільярдів кубометрів на рік. Ними Росія постачатиме газ до Німеччини через морські території РФ, ФРН, Фінляндії, Швеції та Данії.