Перший віце-спікер Ради: Міжфракційне обʼєднання Дмитра Разумкова не зможе стати депутатською групою

«На базі МФО, згідно з регламентом, нічого не може утворитися, крім МФО (йдеться про перспективу створення надалі депутатської групи, яка складатиметься з членів обʼєднання). За психологією, може бути все що завгодно — ми ж знаємо, як групи утворюються. Але щоб створити групу, потрібні заяви всіх учасників та якесь установче засідання», — пояснив Корнієнко.

Про це заявив перший заступник голови парламенту Олександр Корнієнко у кулуарах Ради.

Відповідно до регламенту міжфракційне обʼєднання «Розумна політика» не зможе надалі перетворитися на депутатську групу.

Нагадаємо, 16 листопада у Верховній Раді офіційно створили міжфракційне депутатське обʼєднання Дмитра Разумкова «Розумна політика». Загалом там, окрім Разумкова, в обʼєднанні є 21 депутат від «Слуги народу» — це Володимир Козак, Василь Мокан, Роман Соха, Неллі Яковлєва, Оксана Дмитрієва, Валерій Божик, Дмитро Микиша, Артем Дмитрук, Ольга Саладуха, Олег Воронько, Олександр Бакумов, Ольга Коваль, Дарʼя Володіна, Михайло Новіков, Роман Бабій, Аліна Загоруйко, Костянтин Касай, Дмитро Гурін, Михайло Крячко, Євген Петруняк, Іван Юнаков, представник від «Батьківщини»Андрій Ніколаєнко та позафракційний нардеп Людмила Буймістер.

Сам Разумков заявив, що розраховує, що більшість членів створеного ним МФО надалі приєднаються до його політичної партії.