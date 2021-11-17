В Україні запровадили штрафи за продаж ліків дітям до 14 років

Верховна Рада на засіданні 17 листопада проголосувала за встановлення штрафів за продаж ліків дітям, які молодші 14 років (закон № 5123-1).

Штраф для того, хто продав дитині ліки або купив їх і передав дитині, становитиме від 3 400 до 5 100 гривень. За повторне порушення протягом року — штраф від 5 100 до 6 800 гривень.

Штрафи набудуть чинності наступного дня після того, як цей закон опублікують у газеті парламенту «Голос України».

«За статистикою, передозування медичними препаратами — один із найпоширеніших способів самогубства серед дітей. Ми обмежили доступ підлітків до медичних препаратів, щоб зберегти десятки і сотні життів», — пояснив голова комітету парламенту з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький.

15 липня 2021 року Верховна Рада заборонила продавати ліки дітям до 14 років, а також купувати та передавати їх дітям до 14 років. Той, хто продає ліки, має право вимагати пред’явити паспорт громадянина України або інший документ, що підтверджує вік покупця. У разі відмови надати такий документ продаж ліків забороняється.