Ракета-носій з виготовленим в Україні двигуном вивела на орбіту французькі розвідувальні супутники

З космодрому Куру (Французька Гвіана) відбувся успішний запуск ракети-носія легкого класу Vega Європейського космічного агентства з двигуном, який був виготовлений в Україні.

Про це повідомило конструкторського бюро «Південне» у Facebook.

Ракета-носій Vega вивела на орбіту три розвідувальні супутники CERES на замовлення Міністерства оборони Франції. Блок маршового двигуна (БМД) РД-843, який використовують у складі рідинної рушійної установки четвертого ступеня ракети-носія Vega, розробило КБ «Південне» та серійно виготовляє держпідприємство «Південний машинобудівний завод».

Зазначається, що особливістю БМД РД-843 є можливість багаторазового запуску під час польоту (до пʼяти включень), завдяки чому забезпечується розведення супутників на різні орбіти. «Зараз тривають роботи з покращення характеристик двигуна для розширення діапазону корисних навантажень», — додається в повідомленні.