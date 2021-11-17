Ракета-носитель с изготовленным в Украине двигателем вывела на орбиту французские разведывательные спутники

С космодрома Куру (Французская Гвиана) состоялся успешный запуск европейской ракеты-носителя легкого класса Vega с двигателем, изготовленным в Украине.

Об этом сообщило конструкторское бюро «Южное» в Facebook.

Ракета-носитель Vega вывела на орбиту три разведывательных спутника CERES по заказу Министерства обороны Франции. Блок маршевого двигателя (БМД) РД-843, который используется в составе жидкостной движущей установки четвертой ступени ракеты-носителя Vega, разработало КБ «Южное» и серийно производит госпредприятие «Южный машиностроительный завод».

Отмечается, что особенностью БМД РД-843 является возможность многократного запуска во время полета (до пяти включений), благодаря чему обеспечивается разведение спутников на разные орбиты. «Сейчас продолжаются работы по улучшению характеристик двигателя для расширения диапазона полезных нагрузок», — добавляется в сообщении.