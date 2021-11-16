Windows 11 повернуть класичний синій «екран смерті». Чорний варіант, ймовірно, викликав плутанину у техпідтримки

Компанія Microsoft вирішила повернути операційній системі Windows 11 класичний синій колір «екрану смерті».

Про це пише The Verge.

У початковій версії нової операційної системи «екран смерті» був чорним, як і колір екранів входу та вимкнення.

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У компанії не вказали причину змін у Windows 11, але фахівці припустили, що зміна повʼязана із плутаниною техпідтримки, оскільки чорний може асоціюватися з проблемами монітора.

Звичний колір «екрану смерті» зʼявиться у збірці 22000.346, яку поки що тестують.