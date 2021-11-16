Windows 11 повернуть класичний синій «екран смерті». Чорний варіант, ймовірно, викликав плутанину у техпідтримки

Компанія Microsoft вирішила повернути операційній системі Windows 11 класичний синій колір «екрану смерті».
Про це пише The Verge.
У початковій версії нової операційної системи «екран смерті» був чорним, як і колір екранів входу та вимкнення.
У компанії не вказали причину змін у Windows 11, але фахівці припустили, що зміна повʼязана із плутаниною техпідтримки, оскільки чорний може асоціюватися з проблемами монітора.
Звичний колір «екрану смерті» зʼявиться у збірці 22000.346, яку поки що тестують.
- Синій «екран смерті» вперше зʼявився в ОС Windows 3.0, яка вийшла у 1990 році. Він повідомляв про критичний збій у роботі системи або памʼяті компʼютера та про можливі причини несправностей.