Windows 11 вернут классический синий «экран смерти». Черный вариант, вероятно, вызвал путаницу у техподдержки

Компания Microsoft решила вернуть операционной системе Windows 11 классический синий цвет «экрана смерти».
Об этом пишет The Verge.
В начальной версии новой операционной системы «экран смерти» был черным, как и цвет экранов входа и выключения.
В компании не указали причину изменений в Windows 11, но специалисты предположили, что изменение связано с путаницей у техподдержки, поскольку черный может ассоциироваться с проблемами монитора.
Привычный цвет «экрана смерти» появится в сборке 22000.346, которую пока тестируют.
- Синий «экран смерти» впервые появился в ОС Windows 3.0, которая вышла в 1990 году. Он сообщал о критическом сбое в работе системы или памяти компьютера и о возможных причинах неполадок.