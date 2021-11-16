Uber Shuttle припиняє роботу у Києві

Компанія Uber анонсувала закриття сервісу Shuttle у Києві після 2,5 року роботи — з 19 листопада (пʼятниця) він не буде доступним. Про це компанія повідомила у вівторок, 16 листопада.

Uber поверне невикористаний баланс пакетів Shuttle, які будуть дійсні станом на 19 листопада, на картку, з якої їх купували. Для пакетів, які купували за готівку, повернення вартості буде у формі кредитів Uber, які можна використати на таксі.