Uber Shuttle прекращает работу в Киеве

Компания Uber анонсировала закрытие сервиса Shuttle в Киеве после 2,5 лет работы — с 19 ноября (пятница) он не будет доступен. Об этом компания сообщила во вторник, 16 ноября.

Uber вернет неиспользованный баланс пакетов Shuttle, которые будут действительны по состоянию на 19 ноября, на карту, с которой их покупали. Для пакетов, которые покупали за наличные, возврат стоимости будет в форме кредитов Uber, которые можно использовать на такси.