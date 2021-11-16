Бої між Вірменією та Азербайджаном: сторони озвучили втрати, Єреван повідомив про припинення вогню

Вірменія заявила, що втратила вбитими у боях на вірмено-азербайджанському кордоні 15 військовослужбовців, а 12 військових потрапили до полону. Азербайджан заявляє про поранених зі свого боку, але кількість убитих не називає.

Втрати Вірменії озвучило Міністерство оборони. Відомство зазначає, що ворог також зазнає великих втрат, але визнає втрату контролю над двома бойовими позиціями.

Офіційний Єреван звинувачує Азербайджан в окупації 41 квадратного кілометра суверенної території на півдні країни у Сюнікській області.

Баку заявляє про те, що азербайджанські військові відбили атаки на пости в районі гори Кілісалі та відповідали на провокації у напрямку міст Шуша, Лачін та Келбаджар. Як стверджують у Міноборони країни, першими у цих напрямках атакували вірмени. Там кажуть, що «вірменська сторона цілеспрямовано нагнітає обстановку».

З головами військових відомств Вірменії та Азербайджану переговорив міністр оборони Росії Сергій Шойгу. Він закликав сторони припинити бойові дії.

Вірменія закликала Росію допомогти захистити території та має намір звернутися до організації Договору про колективну безпеку.

У Міноборони Вірменії уточнили, що поки за посередництвом Росії вдалося домовитися про припинення вогню.