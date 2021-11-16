Бои между Арменией и Азербайджаном: стороны озвучили потери, Ереван сообщил о прекращении огня

Армения заявила, что потеряла убитыми в боях на армяно-азербайджанской границе 15 военнослужащих, а 12 военных попали в плен. Азербайджан заявляет о раненых со своей стороны, но количество убитых не называет.

Потери Армении озвучило Министерство обороны. Ведомство отмечает, что враг также несет большие потери, но признает утрату контроля над двумя боевыми позициями.

Официальный Ереван обвиняет Азербайджан в оккупации 41 квадратного километра суверенной территории на юге страны в Сюникской области.

Баку заявляет о том, что азербайджанские военные отбили атаки на посты в районе горы Килисали и отвечали на провокации в направлении городов Шуша, Лачин и Кельбаджар. Как утверждают в Минобороны страны, первыми в этих направлениях атаковали армяне. Там говорят, что «армянская сторона целенаправленно нагнетает обстановку».

С главами военных ведомств Армении и Азербайджана переговорил министр обороны России Сергей Шойгу. Он призвал стороны прекратить боевые действия.

Армения призвала Россию помочь защитить территории и намерена обратится в организацию Договора о коллективной безопасности.

В Минобороны Армении уточнили, что пока при посредничестве России удалось договориться о прекращении огня.