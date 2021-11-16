На границе между Арменией и Азербайджаном возобновились бои. Страны обвинили друг друга в провокациях

Армения и Азербайджан заявили об обострении ситуации на спорной территории и обвинили друг друга в провокациях. Армянская сторона даже понесла потери.

Информацию об этом подтвердили министерства обороны Армении и Азербайджана.

Баку сообщил об уничтожении и захвате армянской техники, а Ереван утверждает, что в ответ на вооруженные провокации уничтожил технику Азербайджана.

Заявления об обострении ситуации появляются уже четвертый день подряд. Азербайджанские военные даже заявляли, что продвинулись вперед, но в Минобороны Армении эти заявления опровергли.

Однако 16 ноября премьер-министр Никол Пашинян заявил, что азербайджанские военные зашли на территорию страны на одном из восточных участков границы. Других обстоятельств он не сообщил, в частности, где именно и при каких обстоятельствах произошло продвижение.

В то же время Минобороны Азербайджана отметило, что именно подразделения армянских вооруженных сил «осуществили широкомасштабную провокацию» на двух участках государственной границы.

«16 ноября около 11:00 армянские соединения начали внезапную военную операцию с целью захвата высот на этом направлении государственной границы и занятия более выгодных позиций для достижения военного превосходства. Армянские военные подразделения атаковали боевые посты азербайджанской армии в Кяльбаджарском и Лачинском районах», — говорится в сообщении.

Позже Азербайджан сообщил, что Армения применила вблизи границы артиллерийские установки. В Министерстве обороны страны утверждают, что ответным огнем уничтожили противотанковую установку и миномет.

«16 ноября около 13:00 подразделения Вооруженных сил Азербайджана совершили очередную провокацию в направлении восточной границы Армении, обстреляв армянские позиции», — говорится в заявлении Министерства обороны Армении.