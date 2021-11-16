Мер Бердянська подав у відставку

«Після виборів я розумів, що буде дуже складно працювати без більшості у міській раді, та сподівався на те, що поступово мені вдасться усіх об’єднати для того, щоб ми розвивали наше місто. Але на цей раз дружньої роботи не вийшло, на жаль. Увесь цей рік мені довелося працювати в умовах агресії та деструктиву», — заявив він.

За словами Баранова, він вирішив подати у відставку, щоби «зберегти собі залишки здоров’я та нервів» та дати свободу депутатській команді для можливих досягнень.

«З урахуванням тупикової ситуації, що склалася, моїм віком та особистими мотивами я змушений подати у відставку та побажати вам успіхів у праці», — додав він.

Зачитавши заяву, Баранов вийшов із сесійної зали.