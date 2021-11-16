Рада ухвалила законопроєкт про медіацію. Що він передбачає

Верховна Рада на засіданні 16 листопада ухвалила в другому читанні законопроєкт про медіацію. За проголосували 302 народних депутатів.

Цей документ закріплює на законодавчому рівні можливості проведення процедури медіації, яка полягатиме у добровільному позасудовому врегулюванні конфлікту шляхом переговорів між його сторонами, за допомогою медіатора.

У пояснювальній записці до закону йдеться, що практика медіації поширена у світі та дозволяє обирати досудові і позасудові способи для вирішення спорів зі зібереженням можливості звертатись до суду для їх вирішення.

В Україні медіація з роками почала набувати поширення, однак законодавчо цей інститут не був врегульований.

Тепер процедуру медіаціїв Україні зможуть застосовувати у будь-яких спорах, які виникають, зокрема, з цивільних, сімейних, трудових, господарських, адміністративних правовідносин, а також у кримінальних провадженнях під час підписання угод про примирення між потерпілим та підозрюваним, обвинуваченим та в інших сферах суспільних відносин.

До слова, ухвалення закону про медіацію було однією із абміцій Володимира Зеленського ще до обрання його президентом України.