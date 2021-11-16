Рада приняла законопроект о медиации. Что он предусматривает

Верховная Рада на заседании 16 ноября приняла во втором чтении законопроект о медиации. За проголосовали 302 народных депутата.

Этот документ закрепляет на законодательном уровне возможность проведения процедуры медиации. Она заключается в добровольном внесудебном урегулировании конфликта путем переговоров между его сторонами посредством медиатора.

В пояснительной записке говорится, что практика медиации распространена в мире и позволяет выбирать досудебные и внесудебные способы для разрешения споров с сохранением возможности обращаться в суд для их решения.

В Украине медиация с годами стала популярной, однако законодательно этот институт не был урегулирован.

Теперь процедуру медиации в Украине смогут применять в любых конфликтах (спорах), возникающих, в частности, из гражданских, семейных, трудовых, хозяйственных, административных правоотношений, а также в уголовных производствах при заключении соглашений о примирении между потерпевшим и подозреваемым, обвиняемым и в других областях общественных отношений.

Медиатором может стать любое физическое лицо с высшим образованием и базовым курсом подготовки, пройденным в Украине или за границей

Кстати, принятие закона о медиации было одной из абмиций Владимира Зеленского еще до избрания его президентом Украины.