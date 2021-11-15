В Україні винесли перший тюремний вирок за злочин на ґрунті гомофобії

Галицький районний суд міста Львова 15 листопада виніс перший у країні тюремний вирок за злочин на ґрунті гомофобії: 4 роки вʼязниці отримав нападник на поета Сергія Савіна та музиканта Максима Вербу, якому вони здались схожими на геїв.

Про це повідомила громадська організація «Інсайт» у понеділок, 15 листопада.

У нападника вже була судимість з невідбутим покаранням, тому його засудили до позбавлення волі строком на 4 роки та 1 місяць. Його визнали винним у хуліганстві, але із зазначенням гомофобного мотиву вчинення злочину.