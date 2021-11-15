В Украине вынесен первый тюремный приговор за преступление на почве гомофобии

Галицкий районный суд Львова 15 ноября вынес первый в стране тюремный приговор за преступление на почве гомофобии: 4 года тюрьмы получил напавший на поэта Сергея Савина и музыканта Максима Вербу, которому они показались похожими на геев.

Об этом сообщила общественная организация «Инсайт» в понедельник, 15 ноября.

У нападавшего уже была судимость с неотбытым наказанием, поэтому его приговорили к лишению свободы сроком на 4 года и 1 месяц. Его признали виновным в хулиганстве, но с указанием гомофобного мотива совершения преступления.