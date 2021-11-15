Індія вперше за весь час пандемії відкрила кордони для вакцинованих туристів. У переліку дозволених 99 країн.
Про це пише CNBC.
Відповідно до рекомендацій влади, громадяни із цих держав зможуть в’їхати в Індію без необхідності здавати тест після прибуття, але вони повинні будуть стежити за своїм здоров’ям протягом 14 днів.
У переліку з 99 країн є США, Велика Британія, Сінгапур, Австралія, Бразилія, низка країн-членів ЄС, а також Україна.
До Індії пустять туристів, повністю вакцинованих препаратами, що визнані ВООЗ або іншими державами.
- Всесвітня організація охорони здоровʼя дозволила для екстреного використання індійську вакцину від коронавірусу Covaxin виробництва компанії Bharat Biotech.
- Індія, яку вважають найбільшим у світі виробником вакцин, у квітні зупинила експорт, щоб зосередитися на внутрішній імунізації через стрімке зростання кількості випадків коронавірусу в країні. Так, країна займала лідируючі позиції щодо кількості смертей від COVID-19. До цього Індія експортувала понад 60 млн доз вакцини в 76 країн світу. У жовтні вона поновила експорт.