Индия впервые за все время пандемии открыла границы для вакцинированных туристов

Индия в первый раз за все время пандемии открыла границы для вакцинированных туристов. В списке разрешенных 99 стран.
Об этом пишет CNBC.
Согласно рекомендациям властей, граждане из этих государств смогут въехать в Индию без необходимости сдавать тест по прибытии, но они должны будут следить за своим здоровьем в течение 14 дней.
В перечне из 99 стран есть США, Великобритания, Сингапур, Австралия, Бразилия, ряд стран-членов ЕС, а также Украина.
В Индию пустят туристов, полностью вакцинированных препаратами, признанными ВОЗ или другими государствами.
- Всемирная организация здравоохранения разрешила для экстренного использования индийскую вакцину от коронавируса Covaxin производства компании Bharat Biotech.
- Индия, которую считают крупнейшим в мире производителем вакцин, в апреле остановила экспорт, чтобы сосредоточиться на внутренней иммунизации из-за стремительного роста количества случаев коронавируса в стране. Так, страна занимала лидирующие позиции по количеству смертей от COVID-19. До этого Индия экспортировала более 60 млн. доз вакцины в 76 стран мира. В октябре она возобновила экспорт.