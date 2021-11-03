ВОЗ одобрила индийскую вакцину от коронавируса Covaxin

Всемирная организация здравоохранения разрешила для экстренного использования вакцину от коронавируса Covaxin производства индийской компании Bharat Biotech.
Об этом сообщается в официальном Twitter-аккаунте организации.
Вакцину Covaxin рассматривала Стратегическая консультативная группа экспертов ВОЗ по иммунизации (SAGE). Она рекомендовала использовать ее в двух дозах с интервалом в четыре недели между прививками для всех возрастов от 18 лет и старше.
Исследования показали эффективность Covaxin на уровне 78%. По мнению ученых, она «очень подходит для стран с низким и средним уровнем дохода из-за легкости хранения».
- Весной текущего года сообщалось, что в Индии медики отказываются вакцинироваться от коронавируса препаратом местного производства. Прививки от коронавируса в Индии сделали более 10,5 миллиона медиков. Но только 1,2 миллиона из них, или около 11%, избрали местную вакцину Covaxin. Остальные вакцинировали препаратом Covishield, который производится по лицензии британско-шведской компании AstraZeneca.
- Позже стало известно, что в Индии планируют протестировать свою вакцину от коронавируса Covaxin на детях от 2 до 18 лет.