Компанія Twitter купила сервіс Threader, який перетворює гілки обговорень на єдиний текст

Компанія Twitter купила сервіс Threader, який перетворює на єдиний текст треди — повʼязані між собою гілки обговорень.

Про це команда Threader повідомила на своєму сайті.

Команда Threader стане частиною команди Twitter і впроваджуватиме свої інструменти в соцмережу. Деякі функції Threader стануть частиною платної підписки Twitter Blue, яку соцмережа почала тестувати у травні цього року. Підписка дасть можливість перетворювати тред на схожий на статтю текст, а також зберігати його у розділі «Закладки».

Платні підписники Threader зможуть перейти на Twitter Blue за $2,99 (стандартна ціна для всіх), а ті, хто мав річну підписнику ($30) на сервіс, частково отримають свої гроші назад.