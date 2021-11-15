Жінки з Австралії подали до суду на Катар за інтимну медичну перевірку в аеропорту

Жінки з Австралії подали позов до суду на державу Катар через раптові інтимні медичні перевірки в аеропорту. Інцидент стався в жовтні 2020 року, коли у сміттєвому баку в аеропорту «Хамад» у Досі знайшли новонароджену дитину.

Про це пише BBC.

Жінкам з рейсу Qatar Airways наказали вийти з літака, після чого їх посадили в машини швидкої допомоги. Медсестри провели жінкам гінекологічний огляд для того, щоб виявити, котра з них могла щойно народити дитину.

Самі ж австралійки зазначили, що не давали дозвіл на цей огляд, а їм не пояснювали, навіщо це робиться. Одна з жінок зазначила, що мала «найжахливіший фізичний огляд». Перевірка тривала приблизно п’ять хвилин, після чого жінок повернули на рейс.

Після прильоту до Австралії вони розповіли про цей інцидент публічно. Тоді Катар офіційно вибачився і розпочав розслідування. Один з працівників аеропорту навіть отримав умовний термін у цій справі.

Однак тепер жінки зазначають, що їхня справа далі не рухається. Адвокат позивачок розповів, що вони хочуть, аби Катар приніс офіційні вибачення, а аеропорт змінив свої правила для того, щоб подібні інциденти не повторювалися у майбутньому. Окрім цього, жінки вимагають моральну компенсацію за те, що уряд Катару, Управління цивільної авіації та авіакомпанія фактично вчинили незаконне захоплення та проникнення.