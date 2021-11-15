Женщины из Австралии подали в суд на Катар за интимную медицинскую проверку в аэропорту

Женщины из Австралии подали иск в суд на государство Катар из-за внезапных интимных медицинских проверок в аэропорту. Инцидент произошел в октябре 2020 года, когда в мусорном баке в аэропорту «Хамад» в Дохе нашли новорожденного ребенка.

Об этом пишет BBC.

Женщинам с рейса Qatar Airways приказали выйти из самолета, после чего их усадили в машины скорой помощи. Медсестры провели женщинам гинекологический осмотр для того, чтобы обнаружить, кто из них мог только что родить ребенка.

Сами же австралийки отметили, что не давали разрешение на этот осмотр, а им не объясняли, зачем это делается. Одна из них отметила, что имела «самый ужасный физический осмотр». Проверка длилась около пяти минут, после чего их вернули на рейс.

После прилета в Австралию они рассказали об этом инциденте публично. Тогда Катар официально принес извинения и начал расследование. Один из работников аэропорта даже получил условный срок по этому делу.

Однако теперь женщины отмечают, что их дело не двигается дальше. Адвокат истцов рассказал, что они хотят, чтобы Катар принес официальные извинения, а аэропорт изменил свои правила для того, чтобы подобные инциденты не повторялись в будущем. Кроме того, женщины требуют моральной компенсации за то, что правительство Катара, Управление гражданской авиации и авиакомпания фактически совершили незаконный захват и проникновение.