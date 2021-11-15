Творці гри Call of Duty: Vanguard вибачилися за сцени з розкиданими на підлозі сторінками Корану

Компанія Activision вибачилася за появу в деяких сценах гри Call of Duty: Vanguard сторінок із Корану, які були розкидані на підлозі.
Про це пише CNN.
Сторінки священної для мусульман книги зʼявляються під час кампанії Der Anfang, режимі виживання у грі, в якому гравці стикаються з навалою солдатів-зомбі. Зазначається, що в ісламі заборонено класти Коран на підлогу або будь-яку брудну поверхню. Поява таких сцен викликала широку критику гравців із мусульманських країн.
«Call of Duty створена для всіх. Минулого тижня було помилково включено чутливий для мусульманської спільноти контент, який вже видалено з гри», — заявив представник Activision.
Call of Duty не вперше викликає негативну критику з боку мусульман. У 2012 році розробникам Call of Duty: Modern Warfare 2 довелося видалити карту, розраховану на багато користувачів, де у ванній були показані ісламські релігійні тексти, які містять слово «Аллах».
- У серпні минулого року Activision анонсувала нову частину шутера за франшизою Call of Duty під назвою Black Ops: Cold War («Таємні операції: Холодна війна»).
- У березні того ж року повідомлялося, що за першу добу після запуску гри Call of Duty: Warzone у неї зіграла рекордну кількість користувачів — понад 6 мільйонів.