Создатели игры Call of Duty: Vanguard извинились за сцены с разбросанными на полу страницами Корана

Компания Activision извинилась за появление в некоторых сценах игры Call of Duty: Vanguard страниц из Корана, которые были разбросаны по полу.
Об этом пишет CNN.
Страницы священной для мусульман книги появляются во время кампании Der Anfang, режиме выживания в игре, в котором игроки сталкиваются с волной солдат-зомби. Отмечается, что в исламе запрещено класть Коран на пол или любую грязную поверхность. Появление таких сцен вызвало широкую критику игроков из мусульманских стран.
«Call of Duty создана для всех. На прошлой неделе был ошибочно включен чувствительный для мусульманского сообщества контент, который уже удален из игры», — заявил представитель Activision.
Call of Duty не впервые вызывает негативную критику со стороны мусульман. В 2012 году разработчикам Call of Duty: Modern Warfare 2 пришлось удалить многопользовательскую карту, где в ванной были показаны исламские религиозные тексты, содержавшие слово «Аллах».
- В августе прошлого года Activision анонсировала новую часть шутера по франшизе Call of Duty под названием Black Ops: Cold War («Тайные операции: Холодная война»).
- В марте того же года сообщалось, что за первые сутки после запуска игры Call of Duty: Warzone в нее сыграло рекордное количество пользователей — более 6 миллионов.