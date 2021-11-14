У США грабіжник банку ховався від поліції 52 роки. Його знайшли завдяки некрологу

Американському грабіжнику банку міста Клівленд, штат Огайо, вдалося ховатися від поліції 52 роки. Його ідентифікували лише після смерті — у травні 2021 року він помер від раку.

Як пише CNN, пограбування Society National Bank у Клівленді було одним із найвідоміших у країні.

Його у липні 1969 року здійснив касир Тед Конрад, якому тоді було 20 років. Після зміни він зібрав у паперовий пакет $215 тисяч, яким сьогодні еквівалентні $1,7 млн, і спокійно вийшов. Система охорони банку була в жалюгідному стані, тож зникнення грошей помітили лише через два дні.

Конрада розшукували пів століття, і за цей час він став героєм багатьох телешоу про нерозкриті пограбування. Друзі Конрада розповідали, що він казав їм про плани пограбувати банк і був одержимий фільмом «Афера Томаса Крауна». Саме цей фільм, як казали друзі Конрада, підштовхнув його до пограбування.