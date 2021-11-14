В США грабитель банка скрывался от полиции 52 года. Его нашли благодаря некрологу

Американскому грабителю банка города Кливленд, штат Огайо, удалось скрываться от полиции 52 года. Его идентифицировали лишь после смерти — в мае 2021 года он умер от рака.

Как пишет CNN, ограбление Society National Bank в Кливленде было одним из самых известных в стране.

Его в июле 1969 года совершил кассир Тед Конрад, которому тогда было 20 лет. После смены он собрал в бумажный пакет $215 тысяч, которым сегодня эквивалентны $1,7 млн, и спокойно вышел. Система охраны банка была в плачевном состоянии, и пропажу денег заметили лишь через два дня.

Конрада разыскивали полвека, и за это время он стал героем множества телешоу о нераскрытых ограблениях. Друзья Конрада рассказывали, что он говорил им о планах ограбить банк и был одержим фильмом «Афера Томаса Крауна». Именно этот фильм, как говорили друзья Конрада, подтолкнул его к ограблению.