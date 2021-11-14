Американські компанії за неповний рік «найняли» 29 тисяч роботів. Це рекордний показник в історії США

За девʼять місяців 2021 року американські компанії придбали 29 тисяч роботів, що стало рекордним показником в історії США. Зазначена кількість перевищила пікове значення 2017 року та майже вполовину показник перших девʼяти місяців 2020 року.

Про це пише CNN із посиланням на звіт Асоціації розвитку автоматизації.

Причиною такої роботизації стали високе зростання попиту на товари та продукцію, а також труднощі з наймом професійних фахівців. Багато компаній на тлі наслідків пандемії не змогли залучити чи повернути працівників та зробили ставку на роботів.