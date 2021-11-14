Американские компании за неполный год «наняли» 29 тысяч роботов. Это рекордный показатель в истории США

За девять месяцев 2021 года американские компании закупили 29 тысяч роботов, что стало рекордным показателем в истории США. Указанное число превысило пиковое значение 2017 года и почти вполовину показатель первых девяти месяцев 2020 года.

Об этом пишет CNN со ссылкой на отчет Ассоциации развития автоматизации.

Причиной такой роботизации стали высокий рост спроса на товары и продукцию, а также трудности с наймом профессиональных специалистов. Многие компании на фоне последствий пандемии не смогли привлечь или вернуть сотрудников и сделали ставку на роботов.