У Єгипті шторм вимив на берег скорпіонів. Вони смертельно вжалили трьох людей, 450 постраждало

У Єгипті шторм у курортному місті Асуан вимив з річки Ніл скорпіонів, вони опинились на вулицях і смертельно вжалили трьох людей, ще близько 450 людей зазнали поранень від їх укусів.

Про це повідомляє BBC.

Медичні центри в селах, розташованих неподалік від гір та пустель, отримали додаткові дози протиотрути. Людей закликають залишатися вдома та уникати місць, де багато дерев.