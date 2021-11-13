В Египте шторм вымыл на берег скорпионов. Они смертельно ужалили трех человек, 450 пострадали

В Египте шторм в курортном городе Асуан вымыл из реки Нил скорпионов, они оказались на улицах и смертельно ужалили трех человек, еще около 450 человек получили ранения от их укусов.

Об этом сообщает BBC.

Медицинские центры в селах, расположенных неподалеку от гор и пустынь, получили дополнительные дозы противоядия. Людей призывают оставаться дома и избегать мест, где много деревьев.