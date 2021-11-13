У США чоловік допоміг врятувати зниклу дівчину не через жест із TikTok — він його не зрозумів

У США чоловік, який допоміг врятувати зниклу безвісти 16-річну дівчину, зрозумів, що вона у біді не через жест із TikTok, який вона йому показувала, а через те, що прочитав у неї по губах «Допоможіть мені».

Про це чоловік розповів NBC News.

Чоловіка звати Девід Айзекс, йому 50 ​​років. Він зателефонував до поліції після того, як в авто Toyota Corolla, яке їхало попереду нього, він побачив дівчину, яка говорила «Допоможіть мені» (прочитав у неї по губах). Поліція ж повідомляла, що він зрозумів, що дівчину треба рятувати, через жест із TikTok, який вона йому показала і який означає, що людині потрібна допомога.

«Я не впізнав жест. Вона говорила «Допоможіть мені». Вона двічі це сказала і, ймовірно, вона ще казала «Викликайте 911». Вона плакала і весь час висовувала чотири пальці у вікно», — розповів Айзекс.

Дівчину оголосили зниклою безвісти 2 листопада. Як саме вона зникла, невідомо, однак вона розповіла, що їздила із викрадачем через Північну Кароліну, Теннессі, Кентуккі та Огайо. Врятувати її вдалось як раз через дзвінок Девіда Айзекса до поліції.

У чоловіка, який її викрав, в телефоні знайшли зображення дівчини «у сексуальній манері». Йому висунули звинувачення у незаконному позбавленні волі та зберіганні матеріалів, що демонструють сексуальні дії неповнолітнього віком від 12 до 18 років.

А взагалі, що за жест?

Це міжнародний універсальний сигнал допомоги у разі домашнього насильства чи іншого лиха, його можна подати однією рукою. Аби це зробити потрібно:

підняти руку долонею до іншої людини;

вставити великий палець у долоню;

скласти пальці над великим пальцем.