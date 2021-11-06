У США поліції вдалось врятувати зниклу 16-річну дівчину — вона показала жест із TikTok

В американському штаті Кентуккі поліція знайшла зниклу безвісти 16-річну дівчину після того, як вона привернула увагу водія за допомогою жесту, який побачила у TikTok.

Про це повідомляє USA Today.

Дівчина знаходилася на задньому сидінні в автомобілі Toyota сріблястого кольору. Водію автівки, який їхав позаду, вона показала жест, який побачила у TikTok — його використовують, щоб повідомити про насильство вдома і про те, що потрібна допомога. Чоловік зрозумів, що означають сигнали, і зателефонував до служби 911.

Як результат, поліція арештувала 61-річного чоловіка, коли він проїжджав повз міжштатну автомагістраль Кентуккі.