У США поліції вдалось врятувати зниклу 16-річну дівчину — вона показала жест із TikTok

В американському штаті Кентуккі поліція знайшла зниклу безвісти 16-річну дівчину після того, як вона привернула увагу водія за допомогою жесту, який побачила у TikTok.
Про це повідомляє USA Today.
Дівчина знаходилася на задньому сидінні в автомобілі Toyota сріблястого кольору. Водію автівки, який їхав позаду, вона показала жест, який побачила у TikTok — його використовують, щоб повідомити про насильство вдома і про те, що потрібна допомога. Чоловік зрозумів, що означають сигнали, і зателефонував до служби 911.
Як результат, поліція арештувала 61-річного чоловіка, коли він проїжджав повз міжштатну автомагістраль Кентуккі.
Дівчину оголосили зниклою безвісти 2 листопада. Як саме вона зникла — невідомо, однак вона розповіла, що їздила із чоловіком через Північну Кароліну, Теннессі, Кентуккі та Огайо. У чоловіка у телефоні знайшли зображення дівчини «у сексуальній манері». Йому висунули звинувачення у незаконному позбавленні волі та зберіганні матеріалів, що демонструють сексуальні дії неповнолітнього віком від 12 до 18 років.
Що за жест?
Це міжнародний універсальний сигнал допомоги у разі домашнього насильства чи інших лих, його можна подати однією рукою. Аби це зробити потрібно:
- підняти руку долонею до іншої людини;
- вставити великий палець у долоню;
- скласти пальці над великим пальцем.
- У лютому в Україні почав працювати анонімний онлайн-щоденник «Мені здається» для постраждалих від домашнього насильства. Через нього можна звернутися по допомогу.
- До цього в Україні запустили онлайн-курс з протидії домашньому насильству, який розрахований на широку аудиторію і допоможе дізнатися про те, що таке домашнє насильство та як йому протидіяти.