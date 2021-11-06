В США полиции удалось спасти пропавшую 16-летнюю девушку — она показала жест из TikTok

В американском штате Кентукки полиция нашла пропавшую без вести 16-летнюю девушку после того, как она привлекла внимание водителя с помощью жеста, который увидела в TikTok.

Об этом сообщает USA Today.

Девушка находилась на заднем сиденье в автомобиле Toyota серебристого цвета. Водителю автомобиля, который ехал сзади, она показала жест, который увидела в TikTok — его используют, чтобы сообщить о насилии дома и о том, что нужна помощь. Мужчина понял, что означают сигналы, и позвонил в службу 911.

Как результат, полиция арестовала 61-летнего мужчину, когда он проезжал мимо межштатной автомагистрали Кентукки.