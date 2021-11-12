У Флориді померла 16-річна самка дельфіна Вінтер, у якої був протез замість хвоста. Про неї є фільм

У США, у штаті Флорида померла 16-річна самка дельфіна Вінтер, у якої був імплант замість хвоста. У 2011 році вона стала зіркою фільму «Історія дельфіна».

Про це повідомляє Daily Mail.

На початку листопада у Вінтер виявили кишкову непрохідність. Вона померла 11 листопада в морському акваріумі міста Кліруотер, де експерти з догляду за тваринами робили їй процедури для покрашення стану. Ветеринар розповів, що акваріум співпрацював зі спеціалістами та експертами з морських ссавців з усієї країни, але дельфін уже перебував у критичному стані. Через смерть Вінтер акваріум закрили для відвідувачів 12 листопада.

Вінтер раніше вже мала проблеми з кишківником (це не рідкість серед дельфінів), але цього разу проблема була серйозною, лікування не давало результатів.